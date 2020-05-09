 

За границей лечатся 145 украинцев, восемь скончались – МИД Украины

09.05.2020, 21:05, Новости дня

По состоянию на вечер 9 мая за границей от коронавируса лечатся 145 граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По данным ведомства, 121 гражданин Украины проходит лечение в Италии, от одного до шести украинцев также лечатся в Австрии, Молдове, России, США, Таиланде, Уругвае, Германии, Чехии, Швеции и на Мальте.

К этому моменту за границей скончались восемь украинцев, 63 выздоровели (большинство – 22 – в Греции).

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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Laupäev, 9. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 9 мая в мире коронавирусом заразились 3,97 млн человек, из них 276 тыс. скончались, 1,33 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 14 710 человек (+515 за последние сутки), 376 из них умерли (+15), 2909 выздоровели (+203).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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