 

Президент “Лиона” назвал дату матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ювентуса”

09.05.2020, 20:55, Новости дня

Президент французского клуба "Лион" Жан-Мишель Ола заявил, что знает, когда состоится ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". По его мнению, она пройдет 7 августа.

Об этом руководитель "Лиона" сообщил RTL France. Также Ола отметил, что встреча между его клубом и туринским "Ювентусом" пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Лионе, французы добились минимальной победы над гостями со счетом 1:0. Ответная встреча, назначенная на 17 марта, была отменена из-за пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Министр обороны России: 228 кадет и суворовцев заразились коронавирусом

19.04 / К россиянам обратились с необычным призывом

05.04 / Все военкоматы в РФ перевели на удаленную работу

20.04 / Мнения: Думать надо не только о бедных, но и о богатых

04.05 / Разведка США предупредила Трампа о коронавирусе «между делом»

30.03 / Газпром отреагировал на решение арбитража по спору с PGNiG

28.03 / В Петербурге началась проверка выполнения барами мер по борьбе с COVID-19

30.03 / Глава Минздрава сказал, для кого коронавирус наиболее опасен

24.04 / В борьбе с COVID-19 переливание плазмы – метод эффективный, но узкий

16.04 / Amnesty International отмечает ухудшение ситуации с правами человека в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска