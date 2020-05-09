Президент “Лиона” назвал дату матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ювентуса”

09.05.2020, 20:55, Новости дня

Президент французского клуба "Лион" Жан-Мишель Ола заявил, что знает, когда состоится ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". По его мнению, она пройдет 7 августа.

Об этом руководитель "Лиона" сообщил RTL France. Также Ола отметил, что встреча между его клубом и туринским "Ювентусом" пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Лионе, французы добились минимальной победы над гостями со счетом 1:0. Ответная встреча, назначенная на 17 марта, была отменена из-за пандемии коронавируса.