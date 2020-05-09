 

Татьяна Кравченко предстала на «теплом семейном фото» с дочерью и вторым мужем

09.05.2020, 20:53, Разное

Татьяна Кравченко порадовала Instagram-фолловером архивным снимком из своего семейного альбома. На черно-белом фото известная актриса запечатлена с Дмитрием Гербачевским, ее вторым мужем, и маленькой дочерью.
Звезде «Сватов» не удалось сохранить семью с продюсером киностудии «Ленфильм». Не спасло брак рождение в 1986 году их общего ребенка – дочери Анны: супруги расстались спустя шесть лет после этого радостного события.

Гербачевский – второй муж Кравченко. Раньше актриса состояла в браке с Владимиром Лавинским, работавшим художником-постановщиком в Школе-студии МХАТ. Первое замужество звезды «Сватов» длилось два года.

Дочь Кравченко, запечатленная совсем малышкой на «теплом семейном фото», как подписала кадр актриса, стала известными дизайнером. Наследница знаменитости получила образование в Национальном Институте Моды, обучаясь на факультете коммуникативного дизайна. У кинозвезды и ее дочери сложились отличные отношения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Максим Галкин в юмористической манере раскритиковал жалующихся на усталость звезд

30.03 / Смартфон Honor 30 может выйти с камерой на 50 Мп

04.05 / В Башкирии пьяный водитель Mazda спровоцировал смертельное ДТП

05.04 / Шэрон Стоун продемонстрировала пользу дыхательной гимнастики для очищения легких

04.05 / Звезда «Холостяка» Анастасия Ковалева рассказала, как изменила ее жизнь эпидемия коронавируса

07.04 / Изабелла Барт – жизнь женщины-оборотня

01.04 / Компания Microsoft запатентовала гаджет с тремя экранами

06.05 / Мнение: Был – просто ковид. Будет – ковид и лето

13.04 / Мнение: Закрыть лаз

22.04 / В Сети появился тест на знание фильма «Приключения Электроника»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска