Татьяна Кравченко предстала на «теплом семейном фото» с дочерью и вторым мужем

09.05.2020, 20:53, Разное

Татьяна Кравченко порадовала Instagram-фолловером архивным снимком из своего семейного альбома. На черно-белом фото известная актриса запечатлена с Дмитрием Гербачевским, ее вторым мужем, и маленькой дочерью.

Звезде «Сватов» не удалось сохранить семью с продюсером киностудии «Ленфильм». Не спасло брак рождение в 1986 году их общего ребенка – дочери Анны: супруги расстались спустя шесть лет после этого радостного события.

Гербачевский – второй муж Кравченко. Раньше актриса состояла в браке с Владимиром Лавинским, работавшим художником-постановщиком в Школе-студии МХАТ. Первое замужество звезды «Сватов» длилось два года.

Дочь Кравченко, запечатленная совсем малышкой на «теплом семейном фото», как подписала кадр актриса, стала известными дизайнером. Наследница знаменитости получила образование в Национальном Институте Моды, обучаясь на факультете коммуникативного дизайна. У кинозвезды и ее дочери сложились отличные отношения.