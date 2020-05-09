Илон Маск считает коронавирус тренировкой перед более опасной эпидемией

09.05.2020, 20:53, Разное

Недавно известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск дал интервью для подкаста Джо Рогана, в котором назвал коронавирус лишь своеобразной тренировкой, предшествующей появлению более глобальной и опасной эпидемии. Также предприниматель подверг жесткой критике вводимые правительством США карантинные меры.

Стоит отметить, что критика в адрес официальных властей Соединенных Штатов из-за реализуемых ими карантинных ограничений звучит не впервые: ранее в рамках онлайн-встречи с представителями инвесторских компаний Маск гневно осудил “насильственное заключение людей в домах”, назвав это “проявлением фашизма”. В недавнем же интервью миллиардер еще раз озвучил свое мнение о том, что требование руководства страны оставаться дома, обращенное к американцам, уже сейчас лишило работы каждого пятого трудоспособного гражданина страны. Как следствие, такая ситуация может грозить серьезным обвалом в экономике. К слову, сопряженный с карантином запрет на работу предприятий уже на сегодняшний день привел к закрытию обеих фабрик Tesla в США. Впрочем, знаменитый бизнесмен все же надеется, что карантинные ограничения скоро будут сняты. “Я думаю, мы зашли слишком далеко”, – подытожил он. Что же касается, собственно, коронавируса, то его Илон Маск считает лишь тренировкой, предваряющей появление в будущем более опасной и глобальной эпидемии, которую он назвал “что-то, что убьет многих 20-летних”.

Примечательно, в таком критичном отношении к карантину с хозяином Tesla согласен и действующий президент США Дональд Трамп. Он также полагает, процесс снятия ограничений следует ускорить, так как для страны является губительным “сидеть в карантине пять лет”. К слову, похожие взгляды с бизнесменом дали основания Трампу заявить, что Маск будет одним из его советников в процессе перезапуска американской экономики. Об этом сообщает интернет-издание Nanonewsnet.ru.