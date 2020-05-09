В больнице для инфицированных коронавирусом в Москве начался пожар, есть жертвы

09.05.2020, 20:48, Новости дня

В Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«В 20:30 поступило сообщение, что на улице Вутечича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении, площадь уточняется. Подразделения пожарных на месте. Дальнейшая информация уточняется», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

«При пожаре, возникшем в палате на первом этаже, погиб один человек», – сказал источник агентства в экстренных службах.

По этому адресу расположена Городская клиническая больница имени Спасокукоцкого. Ее урологический корпус перепрофилировали для приема больных с коронавирусом.

Персонал больницы перемещает пациентов в соседний корпус, информирует РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Пожару присвоен второй номер сложности.

Ранее в субботу на техтерритории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево, где ранее загорелась сухая трава, начались одиночные взрывы боеприпасов.