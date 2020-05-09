В Туле провели телемост с летчиком полка «Нормандия-Неман» и французским лицеем

09.05.2020, 20:48, Новости дня

На День Победы тульские активисты ОНФ организовали телемост с французским лицеем Lycee La Bourdonnais на Маврикии для ветерана Великой Отечественной Николая Кульпова, последнего летчика легендарного полка «Нормандия-Неман».

Региональное отделение Народного фронта в Туле организовало телемост фестиваль для ветерана ВОВ Кульпова Николая Ивановича. Николай Кульпов вышел на связь через приложение ZOOM из своей квартиры с французским лицеем Lycee La Bourdonnais (общественная французская организация ветеранов) на Маврикии. Николай Иванович за свою службу был награжден почетным орденом Французского легиона.

Фронтовик летал на штурмовике «Ил-2» и осуществлял аэрофотосъемку вражеских позиций. Такая работа помогла сохранить жизни сотням тысяч советских солдат. Неприступную, как считали немцы, крепость Кенигсберг благодаря воздушным снимкам, советские войска взяли за четыре дня.

«Я осуществил 37 вылетов на разведку, и на основе наших снимков сделали полигон 1 к 600, и все командование наземных войск проходило обучение и подготовку к штурму города Кенигсберга», – рассказал Николай Кульпов.

В Восточной Пруссии, вспоминает Николай Иванович, он встретил своих новых боевых друзей, летчиков легендарного полка «Нормандия-Неман». Тогда французы прикрывали работу воздушной разведки. В бою они понимали друг друга с полуслова. Эта дружба растянулась на всю его жизнь.

Сейчас никого больше из полка «Нормандия-Неман» уже нет в живых, Николай Кульпов – последний свидетель тех событий, который связан с французской эскадрильей.

Именно поэтому возникла связь между ним и французским лицеем Lycee La Bourdonnais на Маврикии. В лицее есть клуб любителей русского кино, который ведет уроженка Богородицка Тульской области. Именно она стала инициатором включения онлайн с Николаем Ивановичем.

Также в Туле в пятницу на зданиях появились световые проекции с надписями «9 Мая», «75 лет Победы», «Звезда Героя», «Праздничный салют» и «Вечный огонь», акция приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Челлендж #my75 в честь 75-летия Победы запустила заместитель руководителя исполкома ОНФ Ирина Плещева. В поддержку челленджа записали свои видеоролики Денис Майданов, Оксана Пушкина и другие известные люди страны. В Туле появились световые проекции с цифрой 75 на зданиях вокруг Вечного огня. К акции присоединились даже граффитисты в Америке.

В Туле символами Победы оформлена знаковая площадь Победы. Световые проекции появились на зданиях вокруг Вечного огня. Задействовано пять проекторов и три лазера, также на самой площади с помощью диодных прожекторов выложена надпись #75.