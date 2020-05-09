 

В Венесуэле нашли три брошенных военных катера Колумбии с пулеметами

09.05.2020, 20:30, Новости дня

На территории Венесуэлы военные нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии, об этом сообщило оборонное ведомство страны.

«В субботу, 9 мая, ранним утром сотрудники Национальной гвардии… во время операции по патрулированию… в штате Боливар нашли три заброшенных военных катера модели Boston Wheeler… без экипажа, с эмблемой ВМС Колумбии с пулеметами», – сообщило минобороны Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что МИД Венесуэлы намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) и Совбез ООН для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику в начале мая.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщал о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США.

Американец, задержанный с боевиками, заявил, что наемники должны были взять под контроль аэропорт и доставить туда Николаса Мадуро, которого планировалось вывезти в США.

При этом Вашингтон отрицал свою причастность к событиям в Венесуэле.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ошибка президента США Дональда Трампа стала важнейшей победой Мадуро.



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