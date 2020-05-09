 

Никита Джигурда вызвал на ринг бойца MMA Александра Емельяненко

09.05.2020, 20:30, Разное

Никита Джигурда опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram видеоролик, в котором вызвал Александра Емельяненко на ринг. Шоумен считает, что боец MMA его оскорбил, а потому намерен защитить свою честь.
Не так давно из уст Александра Емельяненко прозвучало предположение, что Никита Джигурда является стариком, стремящимся вступить в драку со многими окружающими. Эти слова обидели светского льва, особенно после того, как были растиражированы многими изданиями. В связи с этим шоумен решил отстоять свою честь и напрямую обратился к оппоненту, предложив сразиться на ринге. При этом в своём заявлении артист подчеркнул, данный призыв не является хайпом. Он очень уважает спортсмена, но это не станет поводом, чтобы терпеть сказанное в его адрес. Также в своей речи хозяин аккаунта подчеркнул, боец MMA не должен отказываться с ним сражаться по спортивным этическим соображениям, считая, что его соперник обладает гораздо меньшим опытом, поскольку это не так. Актёр отметил, он соперничал с именитыми бойцами, выходя из этих драк победителем. Тем не менее, пока Александр Емельяненко не ответил на призыв блогера.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на видеоролик. Одни считают, Никита Джигурда непременно проиграет. Фолловеры посоветовали пересмотреть ему встречи, в которых участвовал спортсмен и обдумать своё решение с ним сразиться. Другие поприветствовали кумира, подчеркнув, он уже победил, найдя в себе отвагу защитить свою честь.



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