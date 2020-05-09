Бабкина впервые запела после известия о тяжелой болезни

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09.05.2020, 20:27, Разное

Из-за пандемии коронавируса День Победы в этом году проходит в стране достаточно необычно. На Красной площади в Москве не состоялся традиционный Парад, а концерты в честь праздника отменены. 70-летняя Надежда Бабкина, которая недавно перенесла двухстороннюю пневмонию, решила по-своему поздравить россиян. Она исполнила композицию “День Победы” вместе с ансамблем “Русская песня”.

Примечательно, что каждый из солистов, в том числе и знаменитая артистка, сняли свое исполнение отдельно друг от друга. Однако кадры были смонтированы так, что все оказались на одном видео, которое Бабкина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. “С Днем Победы, друзья!”, – написала Надежда Георгиевна. Подписчикам понравилась идея ансамбля, они присоединились к поздравлениям.

Напомним, Надежда Бабкина в начале апреля попала в больницу в Коммунарку с подозрением на
COVID-19. После нескольких тестов коронавирус у артистки не подтвердился. Однако ее состояние было тяжелым. В Сети журналисты писали, что из-за двухсторонней пневмонии Надежда Георгиевна оказалась в коме. В конце месяца артистка пошла на поправку, ее выписали из больницы. Теперь она проходит курс реабилитации дома.



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