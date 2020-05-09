В видеокарте Intel DG1 содержится 768 ядер

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09.05.2020, 20:17, Разное

В базе данных SiSoftware появилась информация о дискретном настольном адаптере Intel Gen 12. Благодаря этому выяснилось, что видеокарта Intel DG1 содержит 768 ядер.
Графические ядра Xe одними из первых будут применяться в процессорах типа Intel Tiger Lake. Данные микрочипы появятся на рынке в середине текущего года или в третьем квартале. Инсайдеры до этого утверждали, что графический блок DG1 идентичен по своим конфигурационным характеристикам iGPU высшего класса в Tiger Lake и имеет 96 исполнительных блоков. Все это соответствует 768 ядрам вычисления.

Благодаря информации SiSoftware эти сведения подтвердились. Данная видеокарта действительно получит 96 исполнительных блоков с 768 вычислительными ядрами. Частота работы процессора составит 1,5 ГГц, а объем памяти – 3 Гб. По мнению экспертов, серийный адаптер может получить меньше.



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