Сергей Соседов: “Моя болезнь может быть связана со сглазом”

09.05.2020, 20:17, Разное

Сергей Соседов рассказал, по какой причине ему на протяжении длительного периода не удаётся побороть болезнь. Музыкальный критик убеждён, его недуг может быть связана со сглазом.

Сергей Соседов с марта борется с недомоганием. Как стало известно, шоумен регулярно ощущает слабость, у него повышенная температура и сильный кашель. Врач прописал ему курс антибиотиков, но они не помогли звезде, и тот начал чувствовать себя даже хуже. Музыкальный эксперт не скрывает, виной всему слабый иммунитет. Он не справился с нагрузкой и подвергся воздействию инфекции под названием энтерококк. Не добившись успеха в лечении традиционными препаратами, член Союза журналистов Москвы решил обратиться к народной медицине, начав пить настойки, отвары и различные капли, но и от них он не ощутил облегчения. Кашель всё ещё остался и причиняет неудобства специалисту.

Сергей Соседов не сомневается, его заболевание связано со сглазом. Вероятно, предполагает знаменитость, состояние здоровья у него ухудшилось из-за людей, которых он критиковал по долгу своего ремесла. Тем не менее, журналист не знает, кому именно из звёзд отечественного шоу-бизнеса могла не понравиться его критика.