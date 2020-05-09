 

Ученые из Японии усомнились в привычной теории происхождения Луны

09.05.2020, 20:09, Разное

Луна могла сформироваться не из-за столкновения Земли с другим космическим телом, а в результате другого способа. Такую гипотезу не исключили исследователи из Японии.
Изучив полученные недавно сведения со спутника, который находился на лунной орбите, японские исследователи пришли к новым выводам касательно вопроса возникновения Луны. По их мнению, научному миру необходимо пересмотреть ранее сложившуюся теорию, что спутник мог появиться в итоге столкновения Голубой планеты с неким иным космическим телом. Прежде предполагалось, что почти все летучие элементы с поверхности Луны испарились в связи с мощным влиянием больших температур.

Специалисты из Японии теперь считают иначе. Проанализировав данные, полученные со спутника «Кагуя», который в течение полутора лет пребывал на орбите, они установили, что сосед Земли вырабатывает ионы углерода в существенных объемах, а также другие подобные вещества. Эта информация не укладывается в сложившуюся среди астрономов теорию возникновения Луны. Между тем, в апреле глава американского государства Дональд Трамп дал личное согласие на проект разработки коммерческого освоения ресурсов на спутнике. В Роскосмосе, в свою очередь, обвинили США в попытке захватить внеземные участки.



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