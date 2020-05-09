Число российских военных с коронавирусом выросло до 1656 человек

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09.05.2020, 20:08, Новости дня

Коронавирус за все время тестирования обнаружили у 1656 военнослужащих рооссийской армии, сообщило Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 9 мая … установлено 1656 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 418 человек, в изоляторах по месту службы – 568 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек, изолированы на дому – 651 человек», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Все военные с коронавирусом находятся под постоянным медицинским наблюдением. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, 14 человек – в состоянии средней тяжести, остальные – без симптомов заболевания. Выздоровели 323 военнослужащих.

Число военнослужащих, включая курсантов и слушателей в военных вузах с положительными тестами на коронавирус – 1145 человек.

На 6 мая число российских военнослужащих с коронавирусом составляло 1506 человек.



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