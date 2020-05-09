В бывшем военном городке Удмуртии поджог травы вызвал взрывы снарядов: жители покидают дома

09.05.2020, 20:00, Новости дня

В окрестностях бывшего военного городка поселка Пугачево в Удмуртии, в субботу начались взрывы снарядов. Жители военного городка начали покидать свои дома, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

О взрывах и о том, что жители уезжают из Пугачево также сообщает местная газета Izhlife.

В группе муниципального образования села Пугачёво в соцсети ВКонтакте сказано: “Уважаемые жители военного городка просьба покинуть жилые помещения с вещами и документами! Будут предоставлены автобусы около 1 КПП, просьба двигаться спокойно! Без паники!”

“Эвакуация в настоящее время не объявлена, люди эвакуируются самостоятельно. Мы сообщили жителям, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам”, – сказал Юрин журналистам. Но, по его словам, власти района все же приготовили пункты временного размещения в школах райцентра Малая Пурга и автобусы для маломобильных групп граждан.

По версии местных властей, взрывы начались от загоревшейся в окрестностях Пугачево травы. Снаряды, которые взрываются вокруг бывшего военного городка, были разбросаны по окрестностям Пугачево уже в течение нескольких лет после пожара в арсенала в воинской части в 2011 году. Долгое время их не могли собрать и утилизировать. По данным районных властей, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила в Пугачево также в 2013, 2015, 2016 и 2018 годах.

По словам Юрина, в бывшем военном городке сейчас живут 1200 человек. Корреспонденты Интерфакса сообщают, что сейчас территория военного городка оцеплена полицией и Росгвардией, на месте работают сотрудники МЧС.