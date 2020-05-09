В Сети раскритиковали ролик Виктории Бони к 9 мая

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09.05.2020, 19:53, Разное

В Сети стали критиковать ролик Виктории Бони, посвященный Дню Победы. Подписчики считают видео просто клипом, а внешность звезды, исполнившей главную роль в ролике, не соответствующей той эпохе.
На своей странице в Instagram Виктория Боня опубликовала небольшой ролик, который посвящен празднику Победы. В кадрах можно увидеть, что героиня в сорочке белого цвета и с распущенными волосами бежит, падает, а в это время вокруг все содрогается от взрывов. Картинка чередуется с девушкой в военной форме с винтовкой за спиной.

Виктория Боня рассказала, что этот ролик посвящен всем людям, подарившим потомкам мирное небо над головой. Бабушка блогера не воевала и не закончила школу – на время начала войны ей исполнилось 9 лет. Она даже похищала валенки, которые были одни на всю семью, чтобы ходить на учебу. Виктория Боня вспомнила, как бабушка рассказывала ей, как она с другими детьми бегала на пекарню в поисках корочки хлеба.

Подписчикам видео не понравилось, его подвергли критике. Они посчитали ролик обычным клипом и указали, что у героини нет чувства меры, даже геолокация не к месту. Некоторые отметили, что нынешние красавицы с “наколотыми” губами не соответствуют образу девушек войны и смотрятся в подобных кадрах смешно. Однако нашлись и те, кто похвалил старания Виктории Бони, увидев в ее работе искренние переживания.



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