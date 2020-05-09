Дети Киркорова и сын Лазарева растрогали фолловеров поздравлениями с Днём Победы

09.05.2020, 19:53, Разное

На официальной странице Филиппа Киркорова в социальной сети Instagram появился ролик, в котором его дети выступили, поздравив всех с Днём Победы, чем растрогали фолловеров. Сын Сергея Лазарева также прочитал стихотворение, пробудив у многих сильные эмоции.

Сегодня в РФ отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в мероприятие, и очень многие люди не смогли побывать на Красной площади. Тем не менее, россияне, находясь на самоизоляции, не предаются унынию, а отмечают важную для страны дату, публикуя фотографии родственников, участвовавших в боевых действиях. Именно в таком формате проходит в этом году акция “Бессмертный полк”. Многие также поют песни и зачитывают стихотворения, напоминая о событиях.

Отечественные звёзды не стали исключением и также стараются рассказать воспоминания о близких. Фолловеры с удовольствием следят за публикациями знаменитостей. Среди наиболее понравившихся они выделили ролик, в котором дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин рассказывают стихотворение “Я никогда не видел той войны”. Не менее трогательным оказался стих, который зачитал сын Сергея Лазарева Никита. Пользователи Сети “засыпали” наследников исполнителей комплиментами и признались, малыши растрогали их до слёз.

Другие отечественные звёзды также последовали примеру певца, который подчеркнул важность передачи молодому поколению знаний о истории народа и страны. К акции присоединилась Кристина Асмус с дочкой Анастасией, Екатерина Шпица с сыном Германом, а также Наталья подольская с наследником Артемием.