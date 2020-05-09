В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник Коневу

09.05.2020, 19:53, Новости дня

В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял демонтированный местными властями памятник советскому маршалу Ивану Коневу, сообщил представитель чешской полиции Ян Данек.

«На пьедестал, где недавно находилась скульптура маршала Конева, кто-то установил унитаз. Полиция ведет расследование», – сообщил Данек, передает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь или ранним утром 9 мая. О происшествии сообщил гражданин, который пришел возложить букет цветов к пьедесталу в День Победы.

Действия хулиганов также осудили власти района Прага-6, принявшие решение о демонтаже памятника.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет РФ возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым. «Это не решение народа Чехии, это даже не решение руководства Чехии, которое, в общем-то, было однозначно в своем неприятии этого вандализма. Это было такое мелкое, гаденькое, подлое решение людей, которые идут вопреки национальным интересам, историческим национальным интересам своего государства», – сообщила она.

На снос памятника резко отреагировали во многих странах. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что акты вандализма в отношении памятников советским воинам, победившим фашизм, вызывают отвращение и презрение. «Особенно неприятно, когда мы это видим на пространстве бывшего СССР, на пространстве СНГ. Ведь Советский Союз принес самую большую жертву ради общей победы над фашизмом. Поэтому эти тенденции должны быть осуждены, эти попытки должны быть остановлены», – подчеркивал он.

Снос памятника осудили в том числе в самой Чехии. Так, пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек заявил, что муниципальные власти «покрыли позором» страну. Он напомнил, что Конев является освободителем Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.