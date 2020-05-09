 

Венедиктова в Facebook поздравила с Днем Победы песней в исполнении Лещенко, затем извинилась и изменила пост

09.05.2020, 19:51, Новости дня

9 мая в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова разместила в качестве поздравления с Днем Победы слова из песни в исполнении российского певца Льва Лещенко “День Победы”.

Она также опубликовала ссылку на эту песню, размещенную на российском YouTube-канале.

После этого генпрокурор отредактировала свой пост, что осталось в истории изменений.

“Песня – символ победы над фашизмом. Песня 1975 года – это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко – не символ. РФ – страна-агрессор. И Крым украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибших. Мои деды вернулись. Я праздную победу над фашизмом. Ссылку удалила – всем, кого ей обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках”, – написала Венедиктова.

Слова из песни в посте остались.

UPDT : пісня – символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року – це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою….

Posted by Irina Venediktova on Reede, 8. mai 2020

Лев Лещенко входит в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, отмечает LB.ua. В марте 2014-го он поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий Путина в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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