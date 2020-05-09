“Какой-то настоящий квест”. Ляшко рассказал, куда делись деньги для доплат медикам. Видео

09.05.2020, 19:51, Новости дня

Он добавил, что проблем с выплатой надбавок за работу с коронавирусными больными в апреле нет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,97 млн человек, из них 276 тысяч скончались, 1,33 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 14 710 человек (+515 за последние сутки), 376 из них умерли (+15), 2909 выздоровели (+203).

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Видео: Shuster online / YouTube