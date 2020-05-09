В Италии от коронавируса за сутки умерло меньше 200 человек, выздоровело более 4 тысяч

09.05.2020, 19:51, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 194 человека (на 49 меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 9 мая.

Общее количество жертв эпидемии достигло 30 395 человек.

За последние сутки выздоровело 4008 пациентов, общее число выздоровевших достигло 103 031.

Продолжают болеть 84 842 человека (-3119). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 13 834 пациента (-802), в отделениях интенсивной терапии – 1034 (-134). Еще 69 974 человека лечатся в домашних условиях (-2183).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 218 268 (+1083).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 7 мая в мире коронавирусом заразилось 3,9 млн человек, умерло 276 тыс., выздоровело 1,33 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.