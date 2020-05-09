 

Москвичей похвалили за соблюдение самоизоляции на День Победы

09.05.2020, 19:48, Новости дня

Жители Москвы на 9 мая в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции, на улицах мало людей, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«На улицах города в целом спокойно. Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными «Яндекса», – индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя. День Победы сегодня в Москве празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов», – сообщил Данчиков, передает ТАСС.

В столице проводится усиленное патрулирование парков, скверов и особо охраняемых природных территорий.

Все рекреационные и смотровые площадки в Москве также закрыты, на них установили видеонаблюдение. Праздничный салют жители города смогут понаблюдать по видеотрансляции или из окон домов.

Ранее власти Москвы сообщили, что использование жителями Москвы только одного средства защиты – маски или перчаток – будет считаться нарушением и повлечет за собой штраф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Микробиолог оценил способность комаров быть переносчиками коронавируса

01.04 / В Кремле ответили на вопрос о диалоге с Саудовской Аравией по нефти

06.04 / БТР и БМП «Бумеранг» получили новый корпус с улучшенной плавучестью и защитой

09.05 / Путин пообещал «широко и достойно» отметить юбилей Победы

04.04 / США прекратят экспорт средств индивидуальной защиты

26.03 / Минсельхоз подготовит предложения для стабилизации продовольственного рынка

04.05 / SRF – эпидемия коронавируса — звёздный час Ангелы Меркель

02.04 / Соловьев высказался о перекупке американцами масок для французов в аэропорту Китая

02.04 / В Армении за сутки выявили 92 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших – 663, умерших – 4

07.05 / 75-й павильон на ВДНХ готовится принять первых пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска