Письма Джонсона выставили на продажу

09.05.2020, 19:42, Новости дня

На eBay можно купить письма с подписью британского премьера Бориса Джонсона, которые рассылались всем английским семьям в конце марта из-за ситуации с коронавирусом.

В этих письмах Джонсон взывает к сознательности британцев и просит их оставаться дома. Сам политик в это время находился в госпитале, поскольку заразился коронавирусом, так что в письмах содержится и благодарность сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS).

Максимальная цена письма достигала тысячи фунтов (порядка 1,2 тысячи долларов). Но в среднем лот идет за 5 фунтов. Многие британцы продают письма нераспечатанными: обращение премьера они читать не захотели, передает Sun.