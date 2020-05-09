 

Головин поспорит с Мбаппе за звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции

09.05.2020, 19:42, Новости дня

Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин попал в список номинантов на звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции прошедшего сезона по версии авторитетного издания L'Equipe.

Помимо 23-летнего россиянина в него вошли Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", Димитри Пайет, представляющий "Марсель", и Флоран Молле из "Монпелье". Лучшего разыгрывающего выберут читатели издания путем голосования.

Напомним, что чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. По итогам 28 туров победителем турнира признали "ПСЖ".



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