В Москве стало больше лис

09.05.2020, 19:42, Новости дня

В Москве, где второй месяц действует режим самоизоляции и, как следствие, уменьшилось количество людей на улицах, участилось появление лисиц.

Как предположили в пресс-службе столичного департамента природопользования, лисы после закрытия пищеблоков в кафе, ресторанах, школах и детских садах оказались вынуждены охотиться на мышей на природных территориях города.

Специалисты констатировали: город становится для лисиц комфортной средой. Здесь можно больше не бояться человека, главных врагов лис, бродячих собак, всех отловили, в городе звери всегда могут найти еду, спрятаться, чтобы передохнуть, и даже вывести потомство.

Вместе с тем в департаменте природопользования утверждают, что высокая плотность лис в городе невозможна. "В Москве их популяция малочисленна, поэтому на данный момент нет необходимости вмешательства городских служб", — приводит выдержки из сообщения пресс-службы ТАСС.

Больше всего лис горожане встречают в Южном, Троицком, Западном и Юго-Западном округах столицы. Экологи также успокоили, отметив, что лисы не нападают на людей без причины и переносят вирус бешенства не более, чем все остальные животные.