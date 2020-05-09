 

В Москве стало больше лис

09.05.2020, 19:42, Новости дня

В Москве, где второй месяц действует режим самоизоляции и, как следствие, уменьшилось количество людей на улицах, участилось появление лисиц.

Как предположили в пресс-службе столичного департамента природопользования, лисы после закрытия пищеблоков в кафе, ресторанах, школах и детских садах оказались вынуждены охотиться на мышей на природных территориях города.

Специалисты констатировали: город становится для лисиц комфортной средой. Здесь можно больше не бояться человека, главных врагов лис, бродячих собак, всех отловили, в городе звери всегда могут найти еду, спрятаться, чтобы передохнуть, и даже вывести потомство.

Вместе с тем в департаменте природопользования утверждают, что высокая плотность лис в городе невозможна. "В Москве их популяция малочисленна, поэтому на данный момент нет необходимости вмешательства городских служб", — приводит выдержки из сообщения пресс-службы ТАСС.

Больше всего лис горожане встречают в Южном, Троицком, Западном и Юго-Западном округах столицы. Экологи также успокоили, отметив, что лисы не нападают на людей без причины и переносят вирус бешенства не более, чем все остальные животные.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Frankfurter Rundschau – Шнуров стремится в политику, но станет там лишь «ковёрным клоуном»

03.05 / Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева оценила масштаб эпидемии

20.04 / Индия может временно запретить ввоз алмазов

02.05 / Маски предложили раздавать в метро Москвы бесплатно

17.04 / Роспотребнадзор объяснил правила возврата средств за оплату отеля

18.04 / Оперштаб: в Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом

24.04 / Украина получила первые 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства – Офис президента

26.04 / Обновленная Tesla Model S станет динамичнее Bugatti Chiron

03.05 / Новый смартфон Realme 6 Pro выходит в Европе

14.04 / Школьникам в одном из сел Башкирии пришлось учиться на трассе из-за плохого интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска