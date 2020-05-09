Мнение: Кто выиграл от коронавируса, ядерная триада Китая и что западные СМИ пишут о Крыме

09.05.2020, 19:40, Разное

1. В США и Европе глубокий кризис, а в Китае в этом году ожидается как минимум серьёзное ухудшение экономических показателей. Однако есть развитые промышленные страны, которые, с точки зрения финансовых аналитиков, на данном этапе скорее выиграли:

https://lenta.ru/news/2020/04/28/win/

Опрошенные CNBC эксперты назвали три страны, извлекшие выгоду из пандемии коронавируса. Ими оказались Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея, национальные валюты которых в последнее время укрепились на фоне возросшего доверия инвесторов.

Все три страны лучше остальных справились со вспышкой коронавируса. Распространение инфекции там прекратилось — по крайней мере, до наступления второй волны. Это помогло им вновь запустить национальные экономики: возобновить работу предприятий и заведений, смягчить ограничения на передвижение людей.

В результате инвесторы стали активнее вкладываться в акции и облигации местных эмитентов, выпускаемые в национальных валютах: австралийском и новозеландском долларах и корейской воне. Как следствие, их курс вырос, поскольку для покупки активов необходимо сначала приобрести валюту, в которой они номинированы, создав на нее спрос.

2. Пока весь мир мучается от коронавируса, Китай наращивает свою военную мощь, которая становится уже сравнима с мощью США и России:

https://lenta.ru/news/2020/05/05/china/

Китай приготовился к завершению создания собственной ядерной триады. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на военный источник.

По данным газеты, уже в 2020 году в КНР может завершиться разработка стелс-бомбардировщика Xian H-20, которая велась несколько лет. После этого Китай вслед за Россией и США получит возможность запускать ядерные ракеты с воздуха, суши и моря. В зоне поражения окажутся, например, Австралия, Япония и Корейский полуостров.

По данным собеседника издания, сверхзвуковой бомбардировщик могут показать в ноябре на авиасалоне AirShow China в Чжухае. Ожидается, что мероприятие станет для китайских властей способом заявить, что эпидемия коронавируса, которая охватила страну в начале 2020 года, сильно не повлияла на местные предприятия оборонной промышленности.

3. Прошло 6 лет, и западные СМИ постепенно изменили тон стате о Крыме. Вот что про это пишет экономист Александр Скоробогатов:

https://asskorobogatov.livejournal.com/48886.html

Об этом могу судить и по World Finance, в которой вышла статья на основе интервью со мной. Вот тезисы, которые я им озвучил и которые они сочли возможным упомянуть в своей статье:

1. Согласно Росстату, в период 2014-2017 Крым и Севастополь показали одни из лучших результатов в терминах роста промышленного производства;

2. Хотя нельзя отрицать важную роль субсидий, продвижения государством полуострова в качестве российского туристического центра, поддержки сельскохозяйственного сектора и инфраструктурных проектов, которые обеспечивают работой строительную и связанные с нею отрасли;

3. Конечно, субсидии делаются за счет остальной России, но в относительных единицах это не так много, при этом следует учитывать, что большинство российских регионов являются дотационными, так что полуостров просто пополнил их список. Так что если говорить о жертвах, они не так велики и Крым того стоит;

4. Люди по большей части полагают, что в случае с Крымом государство предприняло необходимые и адекватные шаги для защиты местного населения и для возвращения территорий, которые ранее были потеряны из ошибочной и несправедливой политики.

5. Контроль над Крымом – это военная необходимость для России. Его милитаризация имеет экономические последствия для полуострова, к которым можно отнести то, что создается спрос на товары и услуги, производимые на полуострове.

6. В то же время, есть признаки ослабления конкуренции в некоторых отраслях, таких как транспорт и торговля. Это связано с тем, что более крупные российские компании вытесняют на полуострове местных более мелких производителей. Но это элемент более широкого процесса, которые затрагивает большинство российских регионов.

7. Санкции, безусловно, влияют на крымскую экономику, ограничивая развитие туризма, торговли, финансов, сотовой связи, транспорта, промышленности и проч. отраслей. Из-за них даже многие российские компании (банки и телекомы) воздерживаются от бизнеса на полуострове, что ограничивает его развитие.

8. Хотя представители бизнес-элиты могут по-разному относиться к присоединению Крыма, т.к. не все из них выиграли из-за этого, простой народ почти единодушно поддерживает вхождение в состав России.