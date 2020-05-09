 

Первая гонка летающих электрокаров пройдет в 2020 году

09.05.2020, 19:30, Разное

Стартапы на протяжении ближайших лет намерены запустить аэротакси в пределах Европы, США и некоторых иных государств. Представители фирмы Alauda хотят уже в текущем году провести первые на планете гонки на летающих электрокарах.
Компания свой первый прототип Airspeeder презентовала публике в ушедшем году, и после этого военные пилоты США занимались испытанием инновационного средства перемещения. Не так давно стартап рассказал о разработке новой модели под названием MK4, которая ныне осуществляет конечное тестирование. В Alauda заявили о намерении создать спортивное состязание гонки на летающих электрокарах.

Сейчас предполагается, что зрители смогут понаблюдать за соревнованием благодаря онлайн-режиму, чего нельзя сказать про высокопоставленных гостей: им турник будет доступен вживую. Электрокарами будут управлять лидеры, это даст возможность предотвращать потенциальные столкновения. Заявленная максимальная скорость составляет 240 км/ч, достичь этого можно из-за функционирования четырех моторов общей мощностью 24 кВт. Наибольшая грузоподъемность – 100 кг, сам электромобиль весит 220 кг, превышая в массе болиды в «Формуле 1».

Приборы дополненной реальности помогут управлять машинами. Испытательный полет может пройти в австралийской пустыне Аделаида. Alauda выдаст участникам электромобили и разрешит изменять их функционал. Стартовые одиночные соревнования состоятся в конце этого года.



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