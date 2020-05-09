 

В десятках городов США поздравили ветеранов Великой Отечественной

09.05.2020, 19:30, Новости дня

В 20 американских городах соотечественники поздравляют ветеранов и проводят акции по случаю Дня Победы, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

«В 20 американских городах соотечественники поздравляют ветеранов, возлагают венки и цветы на мемориалы Второй мировой войны, рассылают георгиевские ленточки, проводят виртуальные концерты и автопробеги», – сообщило посольство в своем Twitter.

В 22.00 мск в США пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк».

«В ходе прямой трансляции координаторы «Бессмертного полка» из разных городов США возложат цветы у мемориалов Второй мировой войны, а посол РФ в США Анатолий Иванович Антонов обратится к участникам. Слово также будет предоставлено ветеранам», – сообщили организаторы акции, передает РИА «Новости».

Акция закончится минутой молчания и совместным исполнением песни «День Победы».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Французский историк назвала два различия русских и европейцев

07.04 / IATA: мировые авиакомпании не могут позволить себе возместить плату за отмененные рейсы

11.04 / Консульство США в Гуанчжоу сообщило о дискриминации афроамериканцев со стороны властей

23.04 / В Германии запустили горячую линию для мужчин, пострадавших от насилия

30.03 / Росмолодежь и Likee запустили флешмоб #МыВместе #ЯОстаюсьДома

30.03 / Выход из международной изоляции – это главная ставка России в эпоху коронавируса

30.04 / Главврач больницы в Вологодской области через газету попросил жителей помочь закупить защитные и моющие средства

30.04 / Таджикистан подтвердил 15 случаев коронавируса в стране. Ранее власти отрицали наличие заболевания

30.04 / WSJ: Внутриполитический советник Трампа Гроган покидает Белый дом

10.05 / За сутки боевики на Донбассе 17 раз обстреляли позиции украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска