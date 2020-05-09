В десятках городов США поздравили ветеранов Великой Отечественной

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09.05.2020, 19:30, Новости дня

В 20 американских городах соотечественники поздравляют ветеранов и проводят акции по случаю Дня Победы, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

«В 20 американских городах соотечественники поздравляют ветеранов, возлагают венки и цветы на мемориалы Второй мировой войны, рассылают георгиевские ленточки, проводят виртуальные концерты и автопробеги», – сообщило посольство в своем Twitter.

В 22.00 мск в США пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк».

«В ходе прямой трансляции координаторы «Бессмертного полка» из разных городов США возложат цветы у мемориалов Второй мировой войны, а посол РФ в США Анатолий Иванович Антонов обратится к участникам. Слово также будет предоставлено ветеранам», – сообщили организаторы акции, передает РИА «Новости».

Акция закончится минутой молчания и совместным исполнением песни «День Победы».



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