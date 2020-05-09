Врачи из России нашли новый способ выявления коронавируса

09.05.2020, 19:30, Разное

Врачи из РФ разработали новую методику выявления у пациентов коронавируса. Теперь для диагностики применяют аппараты МРТ, которые менее вредны для здоровья, нежели компьютерная томография (КТ).

Представители Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения Москвы провели исследование, в ходе которого нашли новый симптом COVID-19. Работая на базе клиники, расположенной в Чечне, врачи научились применять магнитно-резонансную томографию (МРТ) вместо компьютерной томографии (КТ). На изображении медики увидели пятна, напоминающие облачное небо. Именно они свидетельствуют о наличии в организме коронавирусной инфекции. Данный метод получил название cloudy sky sign (“знак облачного неба”).

В настоящий момент новая технология уже применяется в Дагестане. Она менее вредна, чем использование КТ, которых в Республике не хватает, а потому подходит даже для беременных. Кроме того, диагностика проходит быстрее. Выявить заболевание можно за 10 минут.