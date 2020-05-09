Ксения Собчак, Баста, Юлия Хлынина посетили новую кино-премьеру, не выходя из дома

09.05.2020, 19:18, Разное

Посетив одно за другим два благотворительных мероприятия (фондов “Обнаженные сердца” и “Друзья”), светская Москва также отметилась на этой неделе на новой модной кино-премьере. На повестке дня серия фильмов режиссера Ильи Хржановского “Дау” вообще и фильм “Дау. Смелые люди” снятый Хржановским совместно с Алексеем Слюсарчуком в частности. Вчера премьерный показ этой картины, стартовавший на специальной платформе, посетили Ксения Собчак, Михаил Зыгарь, Юлия Хлынина, Василий Вакуленко (Баста) и Елена Пинская, Алексей Агранович, Марианна Максимовская, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Наталья Бардо, Светлана Родина, Анастасия Меськова, Елена Пинская, Гордей Петрик, Рената Пиотровски, Анна Чурина, Оксана Бондаренко и многие другие.

Ксения Собчак Михаил Зыгарь Наталья Бардо Анастасия Меськова

У этого мероприятия, как и у всех прочих онлайн-вечеринок, также был свой дресс-код — Cocktail, который гости по возможности старались соблюдать. Ведущими же вечера выступили Ксения Собчак и вездесущий Михаил Зыгарь, который за один вечер успел побывать сразу на двух сетевых/светских событиях. Стартовал показ в 19:15, а уже в 22:00 первые зрители подключились к небольшой веб-конференции, в рамках которой обсудили просмотренное.

“Дау” Смелые люди” — шестой фильм проекта Дау, который уже вошел в новую историю российского кино как один из самых долгоиграющих, а также амбициозных и скандальных. Его съемки начались в апреле 2007 года, и поначалу в планах режиссера и съемочной группы был лишь один полнометражный фильм о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау. Однако постепенно этот замыслен начал разрастаться до чего-то более масштабного, как начали расти и огромные декорации проекта в Харькове. Там был простроен так называемый “Институт физических проблем”, огромный функционирующий экспериментально-исследовательский центр, который стал настоящим порталом в 50-е годы прошлого века. Работающие (то есть участвующие в съемках) люди должны были соблюдать на его территории определенные правила: носить одежду того времени, отдавать сотовые телефоны и постоянно находиться под прицелом кинокамер.

Юлия Хлынина Василий Вакуленко и Елена Пинская

Среди отобранных режиссером Ильей Хржановским на этот проект участников было довольно мало актеров, но довольно много художников, официантов, сотрудников спецслужб, неонацистов и даже людей, имевших серьезные судимости (или несущих сейчас наказания за совершенные преступления). “Институт” продолжал свою работу с 2009 по 2011 год, причем работа на площадке велась без сценария и, по сообщениям отдельных анонимных источников и СМИ, без соблюдения правил безопасности и не без психологического, а когда и физического давления со стороны режиссера и съемочной группы на непрофессиональных актеров. Отсутствие четкого понимания того, что в “Дау” есть реальность, и где там настоящее насилие, а где придуманное, привело к тому, что после показа одной из первых картин проекта — “Дау. Наташа” на кинофестивале в Берлине — несколькими кинокритиками было написано открытое письмо. В документе, направленном дирекции киносмотра, журналисты призывали отборщиков фестиваля разобраться в этических нормативах, но на этот призыв не обратили большого внимания.

Яна Расковалова Оксана Бондаренко Анна Чурина Наталья Меркулова

Всего за время существования проекта “Дау” было отснято 700 часов материала, из которого было сделано свыше десятка фильмов и несколько сериалов. Показанная вчера премьера “Дау. Смелые люди” — рассказывает о 1953 году и первых днях после смерти Сталина. Весь Советский Союз и органы госбезопасности страны переживают период тревожной неопределенности. В закрытом научном Институте ученые продолжают теоретическую и экспериментальную работу. И в то же время каждую ночь они продолжают прислушиваться к шагам в темных коридорах. За кем на этот раз пришли? Кто на кого успел написать донос? Заведующий теоретическим отделом Института Андрей Лосев, пережив страх и унижение на допросе, отказывается от секретного сотрудничества с органами. Но дома его ждет новое испытание.

Илья Хржановский