Американский журнал: Россия близка к использованию роботов на войне вместо солдат

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09.05.2020, 19:17, Разное

Журналисты американского военного издания Popular Mechanics заявили, что армия РФ близка с использованию роботов на войне вместо военнослужащих. По их мнению, на поле боя российских солдат смогут заменить боевые машины уже до конца текущего года.
Обозреватель Кортни Линдер утверждает, роботы смогут эффективнее людей действовать во время сражений. К тому же, они гораздо быстрее и разборчивее в выборе цели. Искусственный интеллект сможет намного лучше определять гражданские объекты от военных, что приведет к уменьшению жертв среди мирного населения. В РФ над данной идеей работает Фонд перспективных исследований (ФПИ) – аналог Агентства оборонных перспективных исследовательских проектов в США (DARPA).

В прошлом году специалисты Фонда перспективных исследований выпустили видеоролик о беспилотном мини-танке «Маркер». Данный аппарат будет работать в связке с дронами и пехотой. По мнению Popular Mechanics, бои в уличных условиях с применением роботов российская армия начнет практиковать в конце текущего года, и основой для этого станет опыт войны в Сирии.

Главной проблемой в этом отношении, считает Кортни Линдер, является отсутствие централизованной системы коммуникаций. В Кремле рассчитывают решить задачу уже в ближайшие пять лет.



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