 

Авербух поплатился за нарушение режима самоизоляции

09.05.2020, 19:15, Разное

В СМИ появилась информация, что знаменитый фигурист Илья Авербух попался на нарушении режима самоизоляции и получил штраф. Сообщается, что санкции наложены на автомобиль английской марки Range Rover, принадлежащий спортсмену.

Как стало известно, авто фигуриста попало в объективы камер видеонаблюдения во время движения по Северо-Восточной хорде в Москве. За это Авербух поплатился штрафом в 5000 рублей, который и был назначен в первый же день действия ограничительных правил в столице – 22 апреля, сообщает “Собеседник”.

Стоит отметить, что известный фигурист и раньше не отличался добросовестным поведением на дороге. В прошлом году чемпиона и вовсе лишили прав за выезд на полосу встречного движения. Тогда Авербуху 4 месяца пришлось провести в роли пассажира.

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Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial) 7 Мар 2020 в 11:33 PST

Однако произошедшее не вразумило дорожного нарушителя-рецидивиста, и он продолжил водить машину в стиле, который однозначно не поддерживают власти города. Так, общая задолженность Авербуха по штрафам достигла 72 000 рублей. Вместе с этим отмечается, что гражданская совесть все же берет верх, и фигурист исправно оплачивает квитанции за нарушения.

Напомним, после завершения профессиональной карьеры, Илья Авербух начал заниматься постановкой шоу на льду, которые с успехом идут во многих российских городах.



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