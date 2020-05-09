 

Ургант обнародовал душераздирающую историю в День Победы

09.05.2020, 19:15, Разное

Известный юморист и шоумен Иван Ургант обычно уходит от серьезных тем и сыпет шутками по каждому поводу и без повода. Политические вопросы, личные перипетии, отношение к другим звездам – все темы обрастают в устах Урганта шутками-прибаутками, за которыми невозможно разглядеть, что на самом деле думает шоумен.

Однако в день празднования Великой Победы Ургант наконец решил оставить амплуа комика и написал серьезный, проникновенный пост, посвященный тяжелому периоду нашей истории. В своем микроблоге в “Инстаграм” Иван разместил известную фотографию семьи Опаховых, вышедших на прогулку в блокадном Ленинграде. Женщина с двумя дочерьми, одной из которых всего 4 годика, уверенно шагают по улицам взятого фашистами в блокаду города.

“Эту фотографию я увидел первый раз в “Блокадной Книге” Гранина и Адамовича. Мне ее показала моя мама”, – поделился детскими воспоминаниями шоумен. Он рассказал историю этой семьи. Старшая дочь долгое время страдала из-за больной ноги и не могла ходить. Когда ребенок чуть окреп, ее мать, несмотря на огромную опасность и голод, заставляла девочек гулять, чтобы расхаживать ногу.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 9 Май 2020 в 4:32 PDT

“Когда гуляешь, не так хочется есть… Каждый раз, когда я смотрю на эту фотографию, я думаю о том, как сильно я люблю свою маму и свой родной город. С Днем Победы”, – трогательно завершил поздравление Ургант.

Подписчики оценили искренние слова телеведущего. “Простые, но трогательные слова из Ваших уст звучат по-особенному”, “Я тоже очень хорошо помню это фото из Блокадной книги… Оно оставило неизгладимое на меня впечатление…”, – комментируют пост подписчики.



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