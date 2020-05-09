“Самое странное 9 мая”: Муцениеце отпраздновала День Победы без Прилучного

09.05.2020, 19:09, Разное

Популярная актриса Агата Муцениеце разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеопубликацию, посредством которой поздравила соотечественников с Днем Победы. Впервые за долгие годы рядом с телезвездой не было её супруга Павла Прилучного.

В настоящее время Агата Муцениеце находится в состоянии оформления развода со своим мужем, вызванного небезызвестной ситуацией, в которой Павел Прилучный грубо обошелся со своей супругой. Тем не менее, такое празднование артистка пожелала назвать “странным”. Впрочем, рядом со знаменитостью в этот день находились её мать Нонна и дети – Мия и Тимофей. В опубликованном видео звезда поздравила ветеранов и всех россиян с Праздником Победы и пожелала “мирного неба над головой”, упомянув, что её бабушка также принимала участие в боевых действиях в период ВОВ.



Примечательно, что Муцениеце немного позже разместила в Stories еще один небольшой ролик. В нём она, спустившись во двор, вместе с детьми исполнила в честь праздника знаменитую песню “День Победы”.