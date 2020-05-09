Россияне исполнили «День Победы» из окон своих домов

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09.05.2020, 19:08, Новости дня

Россияне по всей стране исполнили «День Победы» из окон своих домов в рамках акции «Окно Победы».

«Страна спела «День Победы» из окон домов», – подписал публикацию журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. Он также опубликовал видеозапись с десятками россиян, исполняющих композицию по всей РФ из окон.

«Это праздник со слезами на глазах»: Страна спела День Победы из окон домов pic.twitter.com/zmVGsTn0Nt

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2020

Жители Екатеринбурга вышли на балконы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и хором исполнили песню. Видео публикует РЕН-ТВ.

«Да как же мы можем остаться в стороне. Это же ведь святой день для каждого нашего человека», – рассказала одна из участниц акции.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы».

«Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами», – сказал президент, общаясь с организаторами акции.

Предложение присоединиться к общенародному исполнению «Дня Победы» прозвучало во время онлайн-встречи Путина с участниками общероссийской акции «Мы вместе».



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