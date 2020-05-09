Мнение: Бомбардировка аэропорта Митига. 09.05.2020

09.05.2020, 19:00, Разное

С утра 9 мая ВВС ЛНА нанесли серию концентрированных ракетных и авиаударов по аэропорту Митига в Триполи, выпустив более 80 ракет (. В результате, жители Триполи могли наблюдать огромные столбы черного дымы от горящего топлива.

Авиация Хафтара явно была нацелена на то, чтобы затруднить использование аэродрома для действий турецких дронов и оставшихся самолетов ПНС Ливии.

В результате были уничтожены цистерны с авиационным топливом, различная инфраструктура и сильно поврежден пассажирский лайнер.

В целом, атака стала ответом на усилившиеся удары турецких БПЛА в районе авиабазы Аль-Ватия на западе Триполитании.

На днях ВВС Хафтара также бомбили Мисурату, где попадания были не так уж далеко от дип.представительства Италии.

За последние дни стороны снова обменялись пафосными угрозами. ПНС Ливии объявило об очередной "решающем наступлении на базу Аль-Ватия" ( которое пафосно началось, но снова умылось кровью к северу от авиабазы, хотя от ударов по базе, Хафтар понес существенные потери, включая как минимум 1 систему ПВО "Куб"). Хафтар в свою очередь заявил о "скором успехе" антитеррористической операции в Ливии, хотя его войска как и ранее скованы на окраинах столицы и вынуждены удерживать растянутый фронт.

При всех громких и трескучих речах, а также активности авиации и дронов, в реалиях ливийской войны успехи стороны пока что весьма ограничены.



Приблизительная раскладка по силам ПНС Ливии с учетом сирийских наемников Эрдогана.



Атаки ПНС Ливии при поддержке Турции на Аль-Ватия, Бани-Валид и Тархуна нацелены на то, чтобы отбросить Хафтара от Триполи и консолидировать западную часть Триполитании. Хафтра же удерживая ключевые пункты, продолжает попытки добиться прогресса в южных кварталах Триполи.