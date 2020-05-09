Guardian – назначение племянницы Пиночета министром по делам женщин возмутило чилийских феминисток

09.05.2020, 18:54, Новости дня

Президента Чили Себастьяна Пиньеру раскритиковали а назначение новым министром по вопросам прав женщин и гендерного равенства внучатую племянницу и сторонницу политики Августо Пиночета, пишет The Guardian. Как передаёт газета, феминистские организации страны возмущены назначением на этот пост женщины, оправдывающей диктатуру, в период которой женщины подвергались пыткам и изнасилованиям.



Reuters

Придерживающийся «правых» взглядов президент Чили Себастьян Пиньера подвергся яростной критике, назначив новым министром по вопросам прав женщин и гендерного равенства открытую сторонницу Августо Пиночета, пишет The Guardian.

Как передаёт издание, причиной споров вокруг назначения Макарены Сантелисес, которая приходится бывшему чилийскому диктатору внучатой племянницей, стало интервью 2016 года, в котором будущий министр расхваливала «положительные стороны» диктатуры 1973-1990 годов, когда более 3 тыс. человек были убиты или пропали без вести по вине спецслужб, и тысячи оказались в заключении и подвергались пыткам. Кроме того, Сантелисес критиковали за её откровенные комментарии в отношении мигрантов.

Сама министр, принимая назначение в среду, заявила, что никогда «не поддерживала и не оправдывала» нарушений прав человека, и призвала чилийцев отныне оценивать её по делам. Однако по мнению активистов, комментарии Сантелисес о временах военной диктатуры, когда по меньшей мере 316 женщин, в числе которых 11 беременных, были изнасилованы под пытками, совершенно не соответствуют роли, которую она отныне занимает.

«Это назначение — откровенная провокация. Оно демонстрирует презрение правительства к требованиям чилийского феминистского движения», — сказала сооснователь феминистской организации Baila Capucha Baila Ромина Парада. Как заметила активистка, по убеждению коллектива, у страны «всё ещё нет министра по делам прав женщин и гендерного равенства».

Как напоминает газета, в прошлом Сантелисес работала журналистом, с 2012 года занимала пост мэра небольшого города Ольмуэ в центре Чили, а в 2019 году участвовала в выборах губернатора города Вальпараисо от правой партии «Независимый демократический союз», созданной в 1983 году с целью сохранения политического и экономического наследия диктатуры Пиночета.

«Мы крайне обеспокоены тем, что правительство продолжает назначать на пост министров не специалистов, совершенно не имеющих квалификации и подготовки для этой роли», — посетовала исполнительный директор Ассоциации феминистских адвокатов Чили, назвав это назначение «решительным шагом назад в вопросах прав женщин».

Как подчёркивает The Guardian, назначение Сантелисес происходит на фоне роста волны женского активизма в Чили и спустя два месяца после того, как более миллиона женщин прошли маршем в Сантьяго в Международный женский день. С начала года в Чили было совершено 14 феминицидов, и 34 покушения на убийство женщин. Количество звонков на горячую линию по вопросам домашнего насилия с введением режима изоляции из-за коронавируса возросло на 125%.

«В период роста патриархального насилия президент назначил на пост человека, не имеющего ни опыта, ни образования в гендерных вопросах», — замечает представитель организации Coordinadora Feminista 8M Хавьера Манци, подчёркивая, что движение будет добиваться отставки министра, «воплощающего в себе всё, против чего мы боремся».

Как пишет газета, с момента назначения министра хештег #WeHaveNoMinister («У нас нет министра» — ИноТВ) вышел в тренды Twitter, и многие феминистские организации, также как организации, защищающие права трансгендеров, присоединились к призывам отправить Сантелисес в отставку.