“Мы помним, мы гордимся!”: Татьяна Навка показала снимок пережившего войну дедушки

09.05.2020, 18:53, Разное

Татьяна Навка обратилась к подписчикам с поздравлениями в честь Дня Победы и пояснила о своем дедушке, пережившем войну. Российская спортсменка показала снимок фронтовика Петра Петровича.

В день 75-летней годовщины Победы многие отечественные знаменитости чтят память воевавших родственников и рассказывают, как празднуют 9 мая. Из-за пандемии коронавируса акция “Бессмертный полк” проводится на просторах Сети. Не осталась равнодушной к событию олимпийская чемпионка Татьяна Навка, по словам которой, нельзя не вспомнить о подвиге людей, жертвовавших жизнями ради мирного неба и восстанавливавших после войны страну.

Знаменитость разместила в личном блоге Instagram архивную фотографию своего родного дедушки – Навки Петра Петровича, являвшегося красноармейцем и краснофлотцем. Он ушел воевать в 30 лет, принимал участие в освобождении города Севастополь, был ранен в 1942 году. Татьяна Навка отметила, что герой их семьи получил в награду медали “За боевые заслуги”, “За оборону Кавказа”, “За отвагу”, Ордена Красной Звезды и Отечественной Войны II степени. “Мы помним, мы гордимся!” – информирует спортсменка.