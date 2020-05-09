Эксперт раскрыл феномен долгожительства бывших узников концлагерей

09.05.2020, 18:53, Разное

Эксперт из Израиля раскрыл, в чём заключается феномен долгожительства бывших узников концлагерей. Аарон Антоновский вывел ряд факторов, объясняющих, почему некоторые люди без последствий переносят болезни и сложные ситуации.

Исследователь заинтересовался фактом того, что не все узники концлагерей, подорвав очень сильно своё здоровье, скончались в относительно молодом возрасте. Часть из освобождённых людей не только выжили после этого, но и сумели вернуться к нормальной жизни, прожив ещё много лет. В своей работе он установил, около 29% женщин после пребывания в лагерях смерти сумели в полной мере сохранить как физической, так и психологическое здоровье. Разбираясь в вопросе, Аарон Антоновский создал собственную концепцию, получившую название “салютогенез” – это противоположное явление “патогенезу”, при котором люди подвержены страданиям и заболеваниям. Изучая явления, научный работник составил перечень факторов, которые влияют на здоровье людей и поддерживают его на должном уровне, даже если те оказались в сложной ситуации, и их организм начал подвергаться серьёзной нагрузке.

Первым в списке оказалась коммуникабельность. Далее следует позитивная уверенность в собственных силах. Она помогает людям поддерживать веру в положительный финал происходящего вокруг. Из-за неё же растёт чувство ответственности перед собой, и возрастает стрессоустойчивость. Помогает также высокий уровень интеллекта и креативное мышление, позволяющее находить нестандартные решения в ситуациях, которые другим могут показаться тупиковыми. Помогает наличие хобби и нестандартных интересов. Благодаря им, у человека вырабатывается чувство собственного достоинства, а также ощущение осмысленности существования. Способствует сохранению здоровья и повышенный локус контроля. Его высокий уровень придаёт людям осознание, что они способны самостоятельно влиять на собственную судьбу.

Эксперт отметил, “салютогенез” даёт ответы и на вопрос, почему некоторые не могут позаботиться о своём здоровье, продолжая его подрывать, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны. Речь идёт об потреблении вредной пищи, курении и спиртных напитках. Для многих, они стали источником положительных эмоций, и изменить ситуацию к лучшему не удастся, пока человек не изменит приоритеты, не отыскав лучший источник для радости и позитива.