 

Redmi 10X получил блок с четырьмя основными камерами

09.05.2020, 18:53, Разное

Появилась новая информация о грядущем смартфоне Redmi 10X. Новый гаджет выйдет на рынок с четверной основной камерой и чипом Helio G70.
Новый смартфон Redmi 10X заметили в базе данных Google Play Console, благодаря чему удалось узнать определенные его технические возможности. Обнародованный в интернете скриншот продемонстрировал наличие в мобильном устройстве процессора MediaTek Helio G70, 4 Гб оперативной памяти и перфорированного экрана разрешением Full HD+. Внешне модификация будет напоминать Redmi Note 9: он обладает прямоугольным блоком с четырьмя камерами, сканером отпечатков пальцев на обратной панели и фронтальной камерой, помещенной в дисплей.

Ранее на официальном портале корпорации Xiaomi появились сведения о новом смартфоне Redmi 9. Всего производитель выпустит три модели из этой линейки, о времени их анонса будет известно позже.



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