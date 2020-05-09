 

Россияне почтили павших в Великой Отечественной войне минутой молчания

09.05.2020, 18:53, Новости дня

В День Победы жители РФ почтили минутой молчания память павших в боях с фашизмом.

В 18.55 мск телеканалы прервали свое вещание в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

 

Ранее в Китае прошли в церемонии возложения венков к обелискам Советской Армии, участники церемоний также почтили погибших минутой молчания.



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