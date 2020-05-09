Российский посол в США отреагировал на попытки принизить роль СССР в победе над фашизмом

09.05.2020, 18:48, Новости дня

Россия не даст забыть правду о роли СССР в победе над фашизмом, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Сегодня не всем нравится наша победа. Кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть», – сообщил Антонов, передает РИА «Новости».

Также Антонов прокомментировал дезинформационную кампанию США и нескольких других стран, в которых пытаются принизить роль Советского Союза во Второй мировой.

«Они просто неприемлемы. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек. Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументированно, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза», – сказал посол.

Напомним, администрация Белого дома в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорится в посте.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил после этого провести исторический ликбез для Белого дома, а певец Тимати призвал россиян напомнить Белому дому, кто победил нацизм.