В России за день выявили 10 тысяч новых случаев COVID-19

09.05.2020, 18:40, Новости дня

Российские власти в субботу сообщили о более чем 10 000 новых случаев COVID-19, выявленных за предыдущие сутки, в результате число выявленных случаев достигло почти 200 000. За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 104 человека, согласно официальным данным.

Всего с начала вспышки вирусом заразились около 200 тысяч россиян. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с рапространением коронавирусной инфекции.

По официальным данным, сейчас больны 164 933 человека. В числе выздоровевших – 31 916 человек, из них 5308 – за последние 24 часа, что является наивысшим показателем с начала вспышки. В общей сложности жертвами COVID-19 в России стали 1827 человек.

Большая часть заражений приходится на Москву, где коронавирусом заразились 123 614 человек. Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, общее число заразившихся москвичей может достигать 300 тысяч человек.

Из-за пандемии в российских городах отменили праздничные мероприятия в честь Дня победы. В крупных городах праздник решено провести в виде авиапарадов, вечером запланированы салюты.