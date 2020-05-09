Кошевой: Смог бы я участвовать в переговорах в Минске? Если пригласят, ок, поговорю

09.05.2020, 18:35, Новости дня

Главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман в ходе своей авторской программы спросила у актера студии “Квартал 95” Евгения Кошевого, принял бы ли он участие в переговорах в Минске как выходец из Донбасса.

“Если пригласят, если я понимать буду, что я скажу что-то умное и это поможет, окей, пойду, посижу за столом, поговорю”, – ответил актер.

Кошевой подчеркнул, что “это просто “если, то да”.

“Вот так. Только в этом случае”, – отметил он.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Летом 2019 года в программе Бацман Кошевой заявил, что не намерен идти в политику в связи с избранием президентом Украины основателя и художественного руководителя студии “Квартал 95” Владимира Зеленского.

Кошевой родился в Купянске Харьковской области. Когда ему было шесть лет, его семья переехала в Алчевск Луганской области. Сегодня этот город находится под контролем боевиков.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube