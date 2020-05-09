 

В Сеуле закрыли клубы и бары – в городе зарегистрирована новая вспышка коронавируса

09.05.2020, 18:35, Новости дня

Власти Сеула (Южная Корея) 9 мая приостановили работу клубов и баров после новой вспышки коронавирусной инфекции, сообщает агентство Yonhap.

В субботу в Сеуле было подтверждено 18 новых случаев инфицирования коронавирусом, тогда как последние несколько недель в стране фиксировались только единичные случаи заражения. Как минимум 17 человек заразились от одного 29-летнего мужчины, который в начале мая посетил пять заведений в сеульском районе Итхэвон.

По информации властей, заразиться могли до 1,5 тыс. человек, которые также посещали эти клубы и бары.

Правительство Сеула призвало всех, кто посещал клубы и бары в Итхэвоне в период с 29 апреля по 6 мая, сдать тесты на коронавирус и самоизолироваться.

Карантин в Южной Корее начали ослаблять с 19 апреля. При условии соблюдения правил социального и физического дистанцирования и требований гигиены власти разрешили возобновить религиозные службы, открыть заведения общественного питания и спортзалы, а также разрешили посещение парков и спортивных площадок.

С 6 мая в стране действует только правило физического дистанцирования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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