Что будет с концертами: мнение эпидемиолога

09.05.2020, 18:30, Новости дня

Запланированные на лето концерты отечественных исполнителей и гастроли звезд в России, скорее всего, будут перенесены, заявил руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Ее интервью размещено на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом специалист оговорилась, что это ее личное мнение, поскольку все будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19, вызываемого корорнавирусной инфекцией.

Ранее Руженцова разъяснила, чем коронавирус отличается от обычного сезонного гриппа.

По данным на 9 мая, в РФ выявлено 10 817 новых случаев заражения за сутки, выздоровели 5 308 человек, умерли 104. Общее количество заболевших в стране приближается к 200 тысячам.