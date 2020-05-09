Кубок наций. Российские шахматисты сыграли вничью с командой “остального мира”

09.05.2020, 18:30, Новости дня

Сборная РФ по шахматам не сумела добиться победы в матче девятого тура Кубка наций против команды "остального мира". Встреча между ними завершилась вничью со счетом 2:2. Ранее россияне потеряли шансы на выход в финал онлайн-турнира.

Сборную РФ в матче против команды "остального мира" представляли Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Ольга Гиря. За соперников сыграли азербайджанец Теймур Раджабов, египтянин Амин Бассем, иранец Алиреза Фируджа и украинка Мария Музычук.

По итогам девяти туров лидером соревнований является сборная Китая, набравшая 17 очков. Следом идут команды Европы (12), США (11), РФ (6), Индии (5) и "остального мира" (3).

В финале, который состоится 10 мая, встретятся две лучшие команды кругового турнира.