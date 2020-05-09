В РФ поздравили ветеранов Великой Отечественной

09.05.2020, 18:30, Новости дня

На День Победы под окнами ветеранов устроили концерты, на улицах городов демонстрируются плакаты с фотоисториями времен Великой Отечественной, по всей стране исполнили песню «День Победы на разных языках, украсили дома георгиевскими лентами и российскими флагами.

«Единая Россия» к 9 мая запустила акцию «День Победы» на разных языках», к которой может присоединиться любой желающий, необходимо исполнить песню на том языке, который является родным, лучшие ролики будут показаны по центральным каналам.

«Партийную акцию «День Победы» на разных языках» поддержали в министерстве обороны – специально для нее оркестр российской группировки войск в Сирии записал песню «День Победы» на русском и арабском языках, а также на фарси», – сказал замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

К акции присоединились сотрудники Росгвардии, они исполнили «День Победы» на разных языках народов России. Глава Тывы Шолбан Кара-оол исполнил песню на тувинском, и опубликовал ролик с соцсетях. Руководитель региона спел композицию под аккомпанемент народного смычкового инструмента игиль, классической гитары и баяна.

Почти 2 тыс. домов в 67 российских городах в День Победы украсили георгиевскими ленточками. В Москве на доме ветерана, принимавшего участие в Параде Победы 1945 года разместили десятиметровую георгиевскую ленту. В Петербурге в цвета ленты окрасили фасад небоскреба «Лидер-Тауэр».

Праздничные концерты под окнами ветеранов провели активисты «Молодой Гвардии», они исполнили у балконов фронтовиков «Катюшу», «Смуглянку» и другие песни той эпохи.

По просьбам ветеранов, которые в этом году сами не могут возложить цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, волонтеры «Единой России» провели свыше 3,6 тыс. церемоний возложения цветов.

Баннеры с портретами и напутствиями свыше 280 ветеранов вывесили в российских городах в рамках проекта ОНФ «75 правил жизни победителей».

«У каждого, кто пережил Великую Отечественную войну, своя уникальная история. Мы хотели, чтобы герои проекта рассказали о своем жизненном пути, раскрыли секреты долголетия и простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине», – сказал замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

Также активисты ОНФ в регионах начали исполнять желания ветеранов – дарить бытовую технику, подписку на любимые газеты, прогулочное кресло-коляску. В Оренбургской области ветерану подарили фуражку-картуз времен Великой Отечественной войны.