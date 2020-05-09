 

Информация о минировании больницы в Коммунарке не подтвердилась

09.05.2020, 18:30, Разное

Сообщения, появившиеся в новостных изданиях, о минировании больницы в Коммунарке оказались ложными. Данное медучреждение одним из первых начало прием больных с коронавирусом.
Ранее полицейские получили уведомление, что якобы в здании больницы заложено взрывное устройство. Правоохранителями сразу же была инициирована проверка, но пациентов и персонал клиники решили не тревожить раньше времени.

Как узнал «Интерфакс» от достоверного источника в органах правопорядка, сообщение о минировании оказалось фейком. Полиция продолжает разбираться в инциденте.



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