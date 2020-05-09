Мнение: Письмо: “Пластырь оторвать”

09.05.2020, 18:18, Разное

Девушки часто пишут мне, мол, что такое часики тикающие?

Им кажется, что это нечто про романтику. Нет, девчонки, это про биологию.

Часики тикающие – это когда вам 30+ и особенно 35+, а у вас нет детей. Вот тогда ваши часики громко тикают. Тикают они, потому что уходит шанс родить ребенка. Не ушел пока, но уходит. У вас осталось мало времени, чтобы найти мужчину, зачать и родить. Но это не самое страшное. Самое страшное, что новые мужчины, видя, что вам 35, а детей у вас нет, отодвигаются от вас подальше, поскольку 1) они понимают, что вам нужно срочно замуж и рожать, а у них нет в планах срочно оказывать вам такие услуги, они хотели бы брак и ребенка по своему собственному спонтанному желанию, никуда не торопясь, 2)даже если они тоже срочно хотели бы ребенка, они не хотели бы его от женщины 40 лет или вроде того, поскольку в курсе, что в этом возрасте риск родить слабого или больного ребенка больше, особенно если это первые роды. От любимой и уже близкой женщины хотят и в таких условиях, но новая женщина с такими потребностями пугает. И вас бы напугало, девушки, будь вы мужчиной.

И оказываетесь вы в западне со своими часиками. Нужно, чтобы новый мужчина очень сильно влюбился или увидел в браке с вами какие-то выгоды, а на такое большинство унылых рапунцелей не способны. У большинства рапунцелей еще планка завышена, им подавай не простого мужика, а золотого, красавчика и богача. Простому мужику она готовы милость оказать, если он постарается. Ну и сидят они в башне со своими притязаниями, пока часики их не взорвутся. Вот почему, когда бабушки вам в 25 лет начинают задавать вопросы, девушки, когда вы себе парня хорошего найдете, не злитесь на них и не выпендривайтесь. Бабушки правильно все спрашивают. Вам в 25 действительно уже нужен парень и отношения, а не секс-онли, а в 30 надо быть уже замужем год хотя бы и не в дефолте, а в балансе. Вот тогда ребенок зачинается, рождается и растет в нормальных условиях, а ваши часики не тикают как бешеные. Второго ребенка можно рожать по желанию, можно и не рожать, но если вы не родите ни одного, вы будете чувствовать себя неполноценной и лишенной огромного и важного пласта жизни – материнства, причем не по болезни, а по собственной дури.

Вот это – честная правда, которую очень невыгодно отрицать.

А самое плохое, когда женщине 35 почти, а она отрицает факт часиков, хотя те уже громко тикают. Она хочет считать, что ей не нужно замуж и детей ей не к спеху. Вот тогда она ведет себя совершенно неадекватно. С одной стороны очень важно и высокомерно, а с другой стороны липко и навязчиво, совершенно не замечая свою навязчивость под короной, но и не снижая свою важность. Снизить бы ей важность свою или свою навязчивость и все бы сложилось. Но для этого она должна адекватно оценивать свои возможности и потребности.

alenska

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!Предложу на разбор свое историю про трусость.

Мне 33, снова свободна после длительных и, видимо, дисбалансных отношений.

(При чем тут трусость, я не поняла, и чья трусость, тоже)

Познакомилась с М. в Тиндере, месяца через три после расставания. Была в хорошей форме. Жизнь резко изменилась и хотелось верить, что в лучшую сторону: проходила интересное собеседование (работу не получила в итоге), лето, много отдыха, новое общение, даже немножко романтического. Вообще-то, я в финансовой жопе, хотя вроде не дура и что-то умею. Симпатичная. Яркая, если хочу. Вот с общительностью – затык. Скорее, осознание необходимости, чем получение удовольствия от процесса. В Тиндере я без фото и без особого интереса.

(Все у нее прекрасно. Только финансовая яма, одиночество и отрицание тикающих часиков. Она считает, что у нее интереса нет, хотя у нее сильная нужда под зеленым виноградом)

Несколько фраз ниочем в перерывом в сутки-двое, его предложение уйти в другой мессенжер.

М: У вас очень чудесные фотки 🙂

Я: Я рада) Вообще фотки – это не мое.

М: Не моё тоже :))

Я: Всё, ушла. Спокойной)

М: До сегодня :))

(Как умудряются безработные и безденежные рапунцели разговаривать так, будто они бизнесвумен, возглавляющие огромные компании? Видите важность в диалоге?)

На следующий день прислал голосовое, типа как мой день. Я пристала к нему с вопросами про этикет на собеседованиях, переписываться было некогда особо, собеседование назепланированное и уже назавтра. Попыталась попрощаться “до завтра и удачи мне))” Он только голосовые слал, я текстовые, кстати. Уйти не дал, пришлось даже сказать, что не хочу отвлекаться.

На следующий день написала сама.

Я: Фуф) и я снова в окружающем мире)) как там дела?

М: привет

М: дела прекрасно в нем :))

М: как твое собеседование? 🙂

Поговорили о работе немного, он сказал, что в его программисткой сфере дефицит сотрудников.

Я: Есть отличная кандидатура с 6м размером груди, соседка моя. Мечтает переквалифицироваться))

М: :)))М: смешно 🙂

Я: Да что смешного-то?)))))

М: Пойдем на днях прогуляемся по твоему городу.

(По фото она ему приглянулась, но поговорив с ней какое-то время, он все понял про ее финансовую яму и про перспективы ее профессиональные, почти нулевые. Даже по тем обрывкам диалога это уже видно. Видите, друзья?)

Забыла упомянуть, расстояние 200 км. Он почти в пригороде большого города живет, я почти в глубинке. Договорились на выходные.

В путницу ночью написал, что попал в ДТП “возможно, завтра не смогу, но скорее всего смогу :)), посочувствовала, пожелала выздоравливать, согласилась перенести.

(Согласилась перенести. А могла бы не согласиться?)

Пропал на несколько дней. Написала сама. Спросила, как травма. Ответил, что-то типа вот-вот заживет и увидимся обязательно. Я – что здоровьем интересовалась, а не планами. Но неплохо, что увидимся.Еще через пару дней снова написала сама, не сильно трезвая. Он догадался, хотя поболтали вроде неплохо. Но, в общем, я не удивилась, что он пропал потом.

(Он уже ее предложения как щипцы воспринимает. А она не видит этого, поэтому утешает его, что неплохо бы, а потом еще пишет нетрезвая)

Через две недели спросил нет ли у меня планов на воскресенье (предложения встретиться, кстати, не прозвучало, как я теперь вижу). Я ответила, что мои планы – растяжимы. Можно попробовать. Приехал, вначале погуляли, потом в кафе позвал. Рассказывал, что очень много работает. Времени ни на что нет, а жениться пора бы.

(Это он объяснял, что делает на Тиндере. Ищет девушку для серьезных отношений, в идеале – невесту. Но это совсем не значит, что автор ему кажется подходящей)

Ровесник, в разводе, детей нет. Много путешествует, но самоокупаемо, все деньги в дом. Чертовски обаятельный, с чуством юмора, сиял все время, комплименты сыпал. Поцеловал в конце, но как-то напряженно вышло. В общем, хотя и не в моем вкусе, но я почти влюбилась.

(Вот это эффект отрицания часиков. Она отрицает и смотрит свысока, приценивается. Но часикам ваше отрицание пофиг, они знай тикают, поэтому вы неосознанно для себя вцепляетесь намертво. Когда вы осознаете все, ничего такого стихийного и неосознанного не происходит)

Подумала, что он тоже, но он пропал. Точнее писать – писал, но не ехал. Вначале писал, что я классная, истории смешные рассказывал. С неделю. Я не сильно поддерживала беседы, некогда было особо, но старалась хоть радостно благодарить. Подскисла, когда он в выходные не изъявил желания приехать.Пару раз написала сама, с интервалом в день-два, Получила “Надеюсь, когда у меня снова найдётся выходной, у тебя желание шляться пешком у тебя не пропадёт :)”. Еще пару раз он также.

(Он уже понял, что она тащит его в койку, а он сам онегин и у него с девушками не такое уж раздолье, поэтому переносит встречи, но не отказывает)

Снова выходные, меня уже злость брала. В ответ на его фоточки, рассказала, как мерзну на улице после концерта, а такси не вызвать совсем.

М: Ты можешь меня в следующий раз предупреждать о таких ситуациях? Так я ж рядом окажусь (голосовое)

Я: Ну да, кто бы меня предупредждал)) меня спас таксист. Причем еще и с пледом в машине))

Я: Очень милый таксисит, кстати))

(Пытается вызвать ревность к таксисту? Ужас)

Первая не писала больше, он проявлялся два-три раза в неделю. Так прошел месяц с первой встречи. Спросил, что я делаю в пятницу, что у него “ощущение, что сможет вырваться из своей круговерти”. Ответила, что работаю, но могу слинять пораньше, и что была бы рада его увидеть.

Секса уже хотелось просто для галочки, пластырь оторвать.

(Секса ей хотелось, потому что часики оглушают, нужны срочно какие-то отношения, а постоянные мысли об этом создают в теле режим ожидания, навязчивый. Но она отрицает это, считает, что это для галочки и пластырь оторвать. Какая галочка? Какой пластырь? Девчонки, что ж вы строите из себя, бабников-коллекционеров?)

Я последние десять лет только с мужем спала и было страшновато.Сидели в кафе, гуляли, целовались много. Сказал что-то про то, что ему все нравится и “боюсь испортить все чем-то неуклюжим” напоследок.

(Муж гражданский наверное, если она в начале письма назвала это отношениями, а не браком)

Позвал нас с подружками к себе в гости, поскольку времени мало свободного, а когда он на своей территории, то значительно больше. Мы так и не собрались, а одной мне ехать как-то странно было… После встречи почти каждый день переписывались понемногу.Через три недели приехал снова.

Я была сонная, теплая и точно секси. Хотелось эротики и огня. Осмелюсь сказать, что они были бы к месту. Но он как-то не был сильно решителен, а в конце сказал, что думает, что я слишком напряженная и он никуда не торопится. Я вроде не чувствовала себя напряженной, но может сказывался эффект “пластыря”, который хотелось оторвать? Рано уехал.

(Ну вот ее корона. “Точно секси”. Имеет в виду, что была настроена на секс. Но секси ее это не делало в его глазах. Он наоборот побыстрей сбежал от нее. В глазах у нее были щипцы. Если вы не научитесь отличать свои щипцы от привлекательности, труба. Привлекательны вы когда к вам тянет людей, а вы находитесь в наполненном состоянии, спонтанном. А щипцуете вы от голода и нужды. И это очень отталкивающе выглядит. Но улитки в ЗВ никогда не отличают две этих противоположных по вектору силы. Как думаете, почему?)

М: Спасибо тебе за вечер 🙂

М: Ты там попробуй снова поднять вопрос с поездкой :)) (с подружками)

Я: Хочешь убедиться, что я не живу в вымышленном мире? (эти подружки существуют не только в в моем воображении)М: Можем и вдвоем 🙂

Я: Ты, конечно, слинял, зато я ушла на концерт.

М: Я не слинял. Я вообще планировал раньше свалить

М: Ты сегодня очень милая и уютная

М: 🙂

Болтали пару раз в неделю снова.Через дней десять – спросила про планы на длинные выхоные, он съехал, что планы есть. Я отшутилась.

(Отшутилась, хотя ей хотелось плакать)

Еще через неделю спросила:

Я: Прилашать тебя в гости бесмыссленно? )

М: Почему жеМ: Весьма возможно

Я: Ну, у меня в выходные мероприятие. А пятница вроде как день тишины.)

М: Окей, постараюсь :)Я: ))

Позже говорит, что наверно псину придется с собой взять. Но это не проблема вроде.

(Тянет его не щипцами даже, дедкой, бабкой, внучкой, как репку тянет-потянет)

Ночь перед приездом, вроде запланированным.

Я: Я молодец) я второй раз за неделю случайно засыпаю на кухне)) только глаза открыла.

М: А ты сейчас, наверное, такая милая, растрепаная и уютная

Я: Спать на кухне – не очень уютно, знаешь ли) теперь полночи бродить буду. Потом завтра вырублюсь) График почти. А ты во сколько выезжать собирался?

М: Слушай, ну я вообще собирался выезжать утром, но может и хорошая идея – сейчас выехать

М: Но тогда мне надо будет наверное хотя бы несколько часов у тебя поспать перед обратной дорогойЯ: Я смотрю у тебя тоже понятие о времени специфическое)))

Я: Мой непроснувшийся мозг оценил масштаб мероприятия.) В общем – он вполне непротив.

(Он знает, что из него тянут секс, поэтому решил, что ночью ему это сделать будет проще, чем при свете дня)

Случился секс. Скучный и невнятный. Думаю, с обеих сторон. Я, по привычке, думала, что зажигать будут меня – и не инициативила.

(Ей кажется, что она не инициативила. Только к бабке-дедке-внучке еще жучку и кошку позвала)

Прозвучало, что если мы как-нибудь годик в таком режиме протянем, то жизнь наладится. Позже, я как-то сразу сказала, что у меня выходные и могу приехать в гости. Думаю, хотела замять впечатление.

(Про годик он ей, чтобы она не ждала быстрой динамики, вот так, раз в два месяца он может быть)

Примерно, диалог:

М: Ну, видишь, в будни у меня не слишком много работы, но я всегда где-то рядом с компом должен быть. Отъехать куда-то не особо удобно, но свободного времени много. А в выходные меня типа совесть гложет – собирайся срочно что-то делать. (голосовое)

Я: Боже мой) голос звучит прям так, как будто ты соскучился) и как это работает?..

М: Ты очень очень хорошая, но иногда такая прям… Чуть-чуть жучка. (голосовое)

(Он опять извиняется, что не может дать ей внимания. Штурманы, как вы умудряетесь держать мужиков в перманентно виноватом и угашенном состоянии?)

Приехала, уже пободрее сама была, но зажечь его – не получилось снова. Скучненькие сутки. Плюс, ему хотелось посмотреть, как я в обстановку впишусь, а я косячила и злила. У меня так часто – не могу остановиться и не спровоцировать выпад в ответ на свой косячок, вроде как не самый большой и бессознательный. Как специально, все плохо получается и из рук выпадает. В компании друзей было бы намного проще.

(Зажигалочка приехала. Понятно, почему его все злило? Смотрите, чем отличаются рапаны. Не видя увлеченности мужчины, они считают, что он скучненький и его надо зажечь щипцами. Не понимают, что влечение спонтанно должно быть, а от щипцов может быть только отвращение)

Вроде переписывались дальше. Но он заметил, что я не все его истории запоминаю. Я бы с радостью, честно. Но память плохая. Сейчас вроде понимаю, что это от фокуса зависит, и стараюсь. Но получается паршивенько, особенно задним числом. Он помнит все. И аккуратненько отмечает, что я – нет, не ни разу. На перспективу скажу, что фокус вправлять пытаюсь, только получается, что слушаю много всякой фигни, которая мне не интересна. Но с увлеченным лицом. А остановить собеседника вовремя не могу.

(Очень старается вправлять фокус, но не виновата, что собеседники все время рассказывают фигню. А она считает своим правом их остановить)

Писал раз в неделю. Прощипцевала, что поставила себе двуспальную кровать. Приезжай, мол.

(Когда подогнала целый тягач, опознала щипцы. До этого ей казалось, что их нет)

Писал еще месяц почти каждый день, правда по делу. Пригласил провести вместе Новый год за границей. Точную формулировку не помню, к сожалению. Но приглашение не менее трех раз прозвучало в разное время.

(Три приглашения с размытыми формулировками лежат в шкатулке. Хотя он просто говорил, что собирается ехать и она могла бы присоединиться, поскольку он едет без девушки)

Я сказала, что очень хочу, но не знаю, получится ли. С фокусом тогда проблемы сильные были и общение уже не сильно спонтанное. Для меня все сложно было с НГ: бывший муж активизировался, мама против, денег лишних нет, а за чужой счет я не могу прям физически. ( Приезжал еще перед НГ, познакомил с папой, но быстро уехал.

(Прямо физически не может за чужой счет. Так вот почему она в финансовой яме. Не была бы такой щепетильной, мужчины приносили бы ей дары и путевки. Этот вот прямо очень хотел за нее заплатить)

Короче, в отпуск я молча не поехала. Написала после праздников, типа приезжай-скучаю. Щипцы торчали страшно, воспроизводить не буду.

(Вот здесь хорошо видно, как ЗВ приводит к сливу. Ей кажется, что она сама отказалась от поездки, поэтому она компенсирует уговорами приехать. А по факту никто ее с собой не звал и на ее липкость не ответил)

Пишет теперь редко, раз месяц может. Стараюсь спонтанно отвечать.

Что делать-то?

(Оцените формат запроса. И вообще вот это, про пластырь, проанализируйте, откуда мысль, что надо оторвать от себя что-то липкое, хотя единственное липкое в этой истории – она сама)